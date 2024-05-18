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Тренер «Сочи» Морено: сделаем всё, чтобы вернуться в РПЛ в следующем году

Тренер «Сочи» Морено: сделаем всё, чтобы вернуться в РПЛ в следующем году
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал досрочный вылет своей команды в Мелбет Первую лигу за тур до конца сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» заслуживает гораздо большего. Люди, стадион, город заслуживают, чтобы вернуться в РПЛ в следующем сезоне. В следующем году мы будем в Первой лиге, это будет непросто. Но мы сделаем всё, чтобы вернуться в следующем году», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

Напомним, после 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда потеряла шансы сохранить прописку в лиге.

В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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