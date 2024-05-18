Защитник «Сочи» Дркушич назвал вылет команды из РПЛ самым тяжёлым моментом в своей карьере

Центральный защитинк «Сочи» Ванья Дркушич высказался о досрочном вылете команды в Мелбет Первую лигу за тур до конца сезона Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, что сказать. Очень тяжёлый момент для меня, для команды, для клуба. С ребятами старались до конца, отдали всё, чтобы остаться в РПЛ. К сожалению, не получилось. Уже не первая игра в этом сезоне, где мы заслуживали чего‑то больше, чем поражение или ничья. Но так бывает, это футбол. Надо двигаться дальше.

Какие первые мысли были в голове с финальным свистком? Очень много эмоций было. Очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас. Подумал о том, как мне жалко, что «Сочи» вылетает. Самый тяжёлый ли этот момент в моей карьере? Да», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

Напомним, после 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда потеряла шансы сохранить прописку в лиге. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.