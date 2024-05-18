Губернатор Самарской области Азаров жёстко раскритиковал «Крылья» после матча с «Динамо»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о поражении «Крыльев Советов» от московского «Динамо» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в субботу в Москве. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу бело‑голубых.

«Результат «Крыльев» в сегодняшнем матче откровенно разочаровал. Считаю, что Марцел Личка тактически переиграл Игоря Осинькина. Как там тренер нашей команды сказал на послематчевой пресс-конференции? Что мы две трети матча играли в хороший футбол? Да не в хороший футбол надо играть две трети матча, а очки надо зарабатывать! Все команды это понимают. И «Крыльям Советов» тоже надо понимать, что в конце сезона уж точно надо концентрироваться на очках. Хороший футбол — это когда есть результат. Результата у «Крыльев» сегодня не было. Надо настраивать команду на победу, на полную самоотдачу, на то, чтобы добывать очки. У тренерского штаба, очевидно, это не получилось.

Считаю, что «Динамо» переиграло «Крылья», в первую очередь тактически. Соперники тактику «Крыльев» хорошо изучили. Об этом, собственно, и главный тренер «Динамо» сказал: мы понимали, в какой футбол будут играть «Крылья». Даже ведущие клубы, которые в том числе претендуют на чемпионство, не стесняются менять тактику в зависимости от соперника и показывать, если нужно для результата, чего ждут болельщики, где-то и более закрытый футбол. Значит, наши соперники благодаря вариативности тактик получают некоторое преимущество. И сегодня это было очевидно.

Третье поражение «Крыльев» подряд на финише сезона многими болельщиками расценивается как неуважение. Рассчитываю, что совет директоров клуба, руководство «Крыльев» поработает над повышением ответственности и тренерского штаба и игроков.

Жаль, что сегодняшним результатом, на мой взгляд, градус интриги в борьбе за золото РПЛ был снижен. Конечно, было бы здорово для такого крутого чемпионата, чтобы только победа команд-претендентов в последнем туре приводила к чемпионству», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.