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«Чисто Питер» обыграл «Народную команду» в 5-м туре Медиалиги

«Чисто Питер» обыграл «Народную команду» в 5-м туре Медиалиги
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18 мая завершился матч 5-го тура группы C Winline Медиалиги, в котором встречались «Чисто Питер» и «Народная команда». Команды играли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге (Россия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Чисто Питер
Окончен
1 : 0
Народная команда
1:0 Кабаев – 12'    

Автором единственного гола стал Евгений Кабаев. Нападающий команды «Чисто Питер» отличился на 12-й минуте матча.

«Чисто Питер» занимает третье место в турнирной таблице группы C Медиалиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Народная команда» располагается на последней строчке, не заработав очков после четырёх игр.

Отметим, что 18 мая завершились ещё три игры 5-го тура Медиалиги:

  • «Родина Медиа» – Fight Nights – 2:2 (6:5 пен.);
  • «Тандем» – FC MEDIA – 4:3;
  • «Эгриси» – «Матч» – 1:5.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 11:30 МСК
Родина Медиа
Окончен
2 : 2
6 : 5
Fight Nights
1:0 Лукичев – 10'     2:0 Родя Родионов – 36'     2:1 Абациев – 50'     2:2 Абациев – 50'    
Удаления: Будаков – 50' / нет
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:40 МСК
Тандем
Окончен
4 : 3
FC DMEDIA
1:0 Чередниченко – 14'     2:0 Шабичев – 30'     3:0 Рощин – 31'     3:1 Концедайлов – 31'     4:1 Родный – 44'     4:2 Драгун – 45'     4:3 Драгун – 45'    
Удаления: Макаров – 38' / нет
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 17:40 МСК
Эгриси
Окончен
1 : 5
ФК Матч
1:0 Зорин – 9'     1:1 Горбанец – 16'     1:2 Фаттахов – 22'     1:3 Хатажёнков – 27'     1:4 Игнатов – 47'     1:5 Игнатов – 47'    
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