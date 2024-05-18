«Чисто Питер» обыграл «Народную команду» в 5-м туре Медиалиги
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18 мая завершился матч 5-го тура группы C Winline Медиалиги, в котором встречались «Чисто Питер» и «Народная команда». Команды играли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге (Россия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Чисто Питер
Окончен
1 : 0
Народная команда
1:0 Кабаев – 12'
Автором единственного гола стал Евгений Кабаев. Нападающий команды «Чисто Питер» отличился на 12-й минуте матча.
«Чисто Питер» занимает третье место в турнирной таблице группы C Медиалиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Народная команда» располагается на последней строчке, не заработав очков после четырёх игр.
Отметим, что 18 мая завершились ещё три игры 5-го тура Медиалиги:
- «Родина Медиа» – Fight Nights – 2:2 (6:5 пен.);
- «Тандем» – FC MEDIA – 4:3;
- «Эгриси» – «Матч» – 1:5.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 11:30 МСК
Родина Медиа
Окончен
2 : 2
6 : 5
Fight Nights
1:0 Лукичев – 10' 2:0 Родя Родионов – 36' 2:1 Абациев – 50' 2:2 Абациев – 50'
Удаления: Будаков – 50' / нет
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:40 МСК
Тандем
Окончен
4 : 3
FC DMEDIA
1:0 Чередниченко – 14' 2:0 Шабичев – 30' 3:0 Рощин – 31' 3:1 Концедайлов – 31' 4:1 Родный – 44' 4:2 Драгун – 45' 4:3 Драгун – 45'
Удаления: Макаров – 38' / нет
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