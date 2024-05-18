«Чисто Питер» обыграл «Народную команду» в 5-м туре Медиалиги

18 мая завершился матч 5-го тура группы C Winline Медиалиги, в котором встречались «Чисто Питер» и «Народная команда». Команды играли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге (Россия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Евгений Кабаев. Нападающий команды «Чисто Питер» отличился на 12-й минуте матча.

«Чисто Питер» занимает третье место в турнирной таблице группы C Медиалиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Народная команда» располагается на последней строчке, не заработав очков после четырёх игр.

Отметим, что 18 мая завершились ещё три игры 5-го тура Медиалиги: