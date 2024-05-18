Матвей Сафонов рассказал об ожиданиях от игры с «Динамо» в 30-м туре РПЛ

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мыслями о предстоящем матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Представляю ли, что за игра будет с «Динамо»? Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно. Что надо сделать для чемпионства «Краснодара»? Обыграть «Динамо». На словах это звучит просто, но на деле посмотрим», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» после 29 матчей Российской Премьер-Лиги заработал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит» на два очка и отставая от лидирующего «Динамо» на три очка за тур до конца сезона.