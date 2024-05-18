В РФС сообщили, что система VAR будет работать на семи матчах 30-го тура РПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что применение системы VAR распространится на семь игр заключительного тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что система VAR будет работать только на пяти встречах.

«Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR-центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.

РФС отталкивается от турнирного значения матчей, поэтому игра «Рубин» — «Сочи» пройдёт без системы VAR», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

Напомним, все восемь матчей заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в один день, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.