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Осинькин: кто сейчас ближе к чемпионству? Наверное, «Зенит»

Осинькин: кто сейчас ближе к чемпионству? Наверное, «Зенит»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге

«Кто сейчас ближе к чемпионству? Нынешний чемпионат шальной во всех смыслах. Куда бы вы ни посмотрели в таблице, там идёт бойня. У меня нет объяснений, что в последнее время происходит с «Зенитом». Наверное, «Зенит» всё равно ближе. У «Динамо» есть чемпионская атака и чемпионский фарт. В том числе это показал и наш матч, хотя это мнение предвзятого человека», – сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге на первом месте в турнирной таблице располагается московское «Динамо». В активе столичного клуба 56 очков после 29 матчей. На втором месте располагается «Краснодар». В активе южан 53 очка после 29 матчей. Что касается третьего места, то его занимает «Зенит». Петербуржцы заработали 51 очко в 28 играх.

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