Роберто Де Дзерби не возглавит «Баварию» — Флориан Плеттенберг

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Итальянский тренер Роберто Де Дзерби не сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям журналиста, это подтвердили ему все знакомые с ситуацией источники. Клуб продолжит поиски нового главного тренера в условиях, когда состав и возможные новички команды хотят прояснения ситуации на тренерском мостике.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что Де Дзерби — единственный кандидат «Баварии» на должность главного тренера.

Сегодня, 18 мая, итальянец и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. После 37 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные итальянского специалиста набрали 48 очков и занимают 10-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».