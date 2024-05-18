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Томас Тухель прокомментировал неожиданное поражение от «Хоффенхайма»

Томас Тухель прокомментировал неожиданное поражение от «Хоффенхайма»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Хоффенхайма» со счётом 2:4 в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Тель – 4'     0:2 Дэвис – 6'     1:2 Байер – 8'     2:2 Крамарич – 68'     3:2 Крамарич – 85'     4:2 Крамарич – 87'    

«Мы начали матч хорошо, особенно в первые 15-20 минут, но затем начали допускать индивидуальные ошибки. Во втором тайме ситуация повторилась: сначала хороший старт, а затем — индивидуальные ошибки.

Мы слишком часто упускали мяч, что позволило нашему сопернику вернуться в игру. При каждом голе наша оборона работала плохо, и в итоге мы уступили матч. Это было ещё одно абсолютно ненужное поражение», — приводит слова специалиста Bayern&Germany.

По итогам сезона чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 46 очков и финишировал на седьмом месте в турнирной таблице. «Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, пропустив вперёд «Штутгарт» и финишировав на третьей строчке с 72 очками.

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