Томас Тухель прокомментировал неожиданное поражение от «Хоффенхайма»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Хоффенхайма» со счётом 2:4 в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.
«Мы начали матч хорошо, особенно в первые 15-20 минут, но затем начали допускать индивидуальные ошибки. Во втором тайме ситуация повторилась: сначала хороший старт, а затем — индивидуальные ошибки.
Мы слишком часто упускали мяч, что позволило нашему сопернику вернуться в игру. При каждом голе наша оборона работала плохо, и в итоге мы уступили матч. Это было ещё одно абсолютно ненужное поражение», — приводит слова специалиста Bayern&Germany.
По итогам сезона чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 46 очков и финишировал на седьмом месте в турнирной таблице. «Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, пропустив вперёд «Штутгарт» и финишировав на третьей строчке с 72 очками.
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