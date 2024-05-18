Тренер «Бенфики» Шмидт отказался возглавить «Баварию» — Bild

«Бавария» не смогла договориться с главным тренером португальской «Бенфики» Роджером Шмидтом о переходе в мюнхенский клуб. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, боссы мюнхенцев на этой неделе предложили Роджеру Шмидту пост главного тренера после того, как действующий наставник команды Томас Тухель подтвердил, что покинет «Баварию». Шмидт отказался от переезда в Мюнхен, объяснив это желанием продолжить работу в Португалии.

57-летний Роджер Шмидт возглавил «Бенфику» летом 2022 года. Под его руководством «орлы» стали чемпионами Португалии.

Напомним, мюнхенская «Бавария» под руководством Томаса Тухеля финишировала в сезоне-2023/2024 немецкой Бундеслиги на третьем месте, набрав за 34 матча 72 очка.