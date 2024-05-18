«Алавес» дома обыграл «Хетафе» в матче 37-го тура Примеры

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Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Итоговый результат — 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал Карлос Висенте. Он отличился на 12-й минуте встречи.

Команды уже встречались в первом круге чемпионата Испании по футболу. Это произошло в 3-м туре Примеры 28 августа 2023 года. Тогда «Хетафе» одержал победу над «Алавесом» со счётом 1:0.

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«Хетафе» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 37 матчей. «Алавес» находится на 10-й строчке, заработав 45 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 93 очка.