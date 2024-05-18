Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алавес» дома обыграл «Хетафе» в матче 37-го тура Примеры

«Алавес» дома обыграл «Хетафе» в матче 37-го тура Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Итоговый результат — 1:0 в пользу хозяев.

Испания - Примера . 37-й тур
18 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Висенте – 12'    
Удаления: нет / Мориба – 90+5'

Автором единственного гола стал Карлос Висенте. Он отличился на 12-й минуте встречи.

Команды уже встречались в первом круге чемпионата Испании по футболу. Это произошло в 3-м туре Примеры 28 августа 2023 года. Тогда «Хетафе» одержал победу над «Алавесом» со счётом 1:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Хетафе» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 37 матчей. «Алавес» находится на 10-й строчке, заработав 45 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 93 очка.

Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android