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«Тренер без работы не бывает». Экс-наставник «Факела» Ташуев высказался о своём будущем

«Тренер без работы не бывает». Экс-наставник «Факела» Ташуев высказался о своём будущем
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Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что в данный момент у него нет предложений по продолжению карьеры.

«Тренер без работы не бывает, есть тренер без команды. Когда мы находимся без работы, то занимаемся аналитикой, смотрим матчи, общаемся с журналистами и так далее. На данный момент я без команды. Предложений конкретных нет. Потому что у нас сейчас такой сезон, где ничего не ясно до последнего тура, поэтому рано об этом сейчас говорить. Я готов к работе, нахожусь в фазе ожидания», — приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, воронежский «Факел» объявил об уходе Ташуева 26 апреля. Это уже вторая отставка специалиста в сезоне-2023/2024. На стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги он был уволен из «Ахмата». В сентябре 2023 года специалиста назначили на пост главного тренера «Факела». Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.

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