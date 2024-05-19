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«Хочу их оставить». Тренер «Торпедо» Кононов высказался о будущем Тугарева и Кузьмичёва

«Хочу их оставить». Тренер «Торпедо» Кононов высказался о будущем Тугарева и Кузьмичёва
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о будущем защитника Ивана Кузьмичёва и полузащитника Романа Тугарева в стане автозаводцев. Напомним, оба футболиста выступают за чёрно-белых на правах аренды. Права на Кузьмичёва принадлежат «Локомотиву», а Тугарев принадлежит «Ростову».

«Я доволен и Тугаревым, и Кузьмичёвым. Они профессионально относятся к делу, на поле они работают в полную силу. Будем разговаривать с руководством их клубов о дальнейшем сотрудничестве. Я хочу их оставить.

Почему у них в РПЛ не получалось? Каждый игрок хочет играть, наверное, им там не доверяли. У них были определённые сложности в клубах», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

23-летний Кузьмичёв перешёл в «Торпедо» из «Локомотива» на правах аренды в зимнее трансферное окно. За это время Иван успел принять участие в шести матчах автозаводцев. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

25-летний Тугарев также присоединился к «Торпедо» в зимнее трансферное окно и успел сыграть 11 встреч, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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