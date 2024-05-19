Видеообзор победы «Динамо» над «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ

18 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1.

Видео доступно на YouTube-канале «Футбольный клуб «Динамо» Москва». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.