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«Каждый несёт ответственность». Нойер подвёл итоги неудачного сезона «Баварии»

«Каждый несёт ответственность». Нойер подвёл итоги неудачного сезона «Баварии»
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче 34-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:4), а также подвёл итоги неудачного сезона для мюнхенцев. Напомним, «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Отметим, что мюнхенцы не выиграли ни одного трофея в нынешнем сезоне.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Тель – 4'     0:2 Дэвис – 6'     1:2 Байер – 8'     2:2 Крамарич – 68'     3:2 Крамарич – 85'     4:2 Крамарич – 87'    

«В игре были взлёты и падения. У нас были хорошие и не очень хорошие фазы в течение сезона в целом. Так что, возможно, сегодняшняя игра подводит итог. Мы хотели занять второе место, но, к сожалению, нам этого не удалось. Так что, конечно, мы разочарованы.

Это был очень сложный сезон для всех нас. Необходимо начать всё с чистого листа, в том числе и с нашей стороны, со стороны команды. Ясно, что так продолжаться не может. Последовательность была самой большой проблемой в этом сезоне. Мы должны показать другое лицо, чтобы иметь возможность снова атаковать в следующем сезоне. Каждый несёт ответственность», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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