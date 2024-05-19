«Каждый несёт ответственность». Нойер подвёл итоги неудачного сезона «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче 34-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:4), а также подвёл итоги неудачного сезона для мюнхенцев. Напомним, «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Отметим, что мюнхенцы не выиграли ни одного трофея в нынешнем сезоне.

«В игре были взлёты и падения. У нас были хорошие и не очень хорошие фазы в течение сезона в целом. Так что, возможно, сегодняшняя игра подводит итог. Мы хотели занять второе место, но, к сожалению, нам этого не удалось. Так что, конечно, мы разочарованы.

Это был очень сложный сезон для всех нас. Необходимо начать всё с чистого листа, в том числе и с нашей стороны, со стороны команды. Ясно, что так продолжаться не может. Последовательность была самой большой проблемой в этом сезоне. Мы должны показать другое лицо, чтобы иметь возможность снова атаковать в следующем сезоне. Каждый несёт ответственность», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).