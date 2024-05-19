Мануэль Нойер ответил, уговаривал ли он «Баварию» не увольнять Томаса Тухеля

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер опроверг информацию, согласно которой он и полузащитник Томас Мюллер пытались убедить руководство мюнхенского клуба сохранить главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Это не так. Информация абсолютно неверная. Мы с Томасом Мюллером не ходили к тренеру. Я очень доволен его работой с нами. И я считаю, что он мог бы продолжать её. Но не нам судить Томаса Тухеля и его тренерский штаб. Скажу так: они делали всё, что могли, и хорошо готовили команду к матчам», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» хотела оставить главного тренера команды Томаса Тухеля на следующий сезон. Немецкий специалист выставил ряд условий, таких как оказание реального влияния на трансферную политику «Баварии». Специалист хочет самостоятельно определять, какие футболисты должны быть проданы, а какие приобретены.