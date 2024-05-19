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Гвардиола рассказал, планирует ли возглавлять «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что будет тренировать команду в следующем сезоне.

«Да, у меня есть контракт, и я хочу быть здесь. Мой план – остаться здесь в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Сейчас «Манчестер Сити» ведёт борьбу за чемпионство в АПЛ. За тур до конца сезона «горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 88 очков. На втором месте находится «Арсенал», который записал в свой актив 86 очков.

В заключительном туре «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом», а «Арсенал» проведёт матч с «Эвертоном».

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