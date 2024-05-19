«Спортинг» установил несколько клубных рекордов в этом сезоне чемпионата Португалии

Лиссабонский «Спортинг» финишировал на первой строчке, оформив 20-й титул чемпиона Португалии и впервые в своей истории набрав 90 очков. Об этом сообщает Cabine Desportiva.

По информации источника, лучший результат в истории лиги – 91 очко, которое набрал «Порту» в сезоне-2021/2022.

Также отметим, что команда Рубена Аморима впервые одержала 29 побед (в 34 играх). Ранее в истории «Спортинга» не удавалось одержать столько побед в рамках одного турнира. По итогам сезона у «львов» забито 96 голов. В последний раз они забивали столько мячей в сезоне-1973/1974.

Сообщается, что «Спортинг» выиграл все 17 домашних матчей в этом сезоне, тем самым повторив рекорд «Порту»-2003/2004, которым руководил известный португальский тренер Жозе Моуринью.

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