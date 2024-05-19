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Генич обратился к болельщикам «Динамо» после победы команды в предпоследнем туре РПЛ

Генич обратился к болельщикам «Динамо» после победы команды в предпоследнем туре РПЛ
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Известный комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Болельщиков «Динамо» с победой! Сделан важный шаг!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

За тур до конца сезона «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Краснодар», который набрал 54 очка.

Замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 очко. При этом у клуба из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. 19 мая команда Сергея Семака встретится с «Ахматом».

«Динамо» в заключительном туре чемпионата России встретится с «Краснодаром», Матч состоится 25 мая.

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