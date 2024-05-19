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Генич обратился к болельщикам «Динамо» после победы команды в предпоследнем туре РПЛ

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

«Болельщиков «Динамо» с победой! Сделан важный шаг!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

За тур до конца сезона «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Краснодар», который набрал 54 очка.

Замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 очко. При этом у клуба из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. 19 мая команда Сергея Семака встретится с «Ахматом».

«Динамо» в заключительном туре чемпионата России встретится с «Краснодаром», Матч состоится 25 мая.

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