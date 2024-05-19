Стало известно, кого «Челси» назначит тренером в случае отставки Почеттино

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить на своём посту в «Челси» Маурисио Почеттино, об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, одним из ведущих кандидатов на замену Почеттино в «Челси», по мнению руководства, является Маккенна, под руководством которого «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе по итогам сезона, набрав 96 очков, и вышел в АПЛ впервые с сезона-2001/2002.

Отметим, владелец лондонского клуба Тодд Боули пока не определился относительно будущего Почеттино, хотя ряд ключевых сотрудников «Челси» считают, что аргентинскому специалисту нужно дать возможность продолжить работу.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 очка. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», идущие на седьмом и восьмом местах, отстают от «пенсионеров» также на три очка.

Следующий матч «Челси» проведёт с «Борнмутом». Игра состоится 19 мая, начало – в 18:00 мск.

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