Адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу освобождения игрока из-под стражи в ОАЭ

Адвокаты Софи Хоф и Роберт Малевич выступили с заявлением по поводу освобождения нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-под стражи в ОАЭ.

«В рамках процедуры экстрадиции Промеса власти Объединённых Арабских Эмиратов обработали запрос Нидерландов об экстрадиции. Окончательное решение по этому поводу ещё не принято. Независимый судья в Дубае примет решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. Пока неясно, когда состоятся эти слушания. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это также вполне распространено в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно.

Освобождение Промеса влияет на вопрос о том, действительно ли содержание под стражей в Дубае необходимо и можно ли каким-либо другим способом гарантировать, что Промес останется доступным для завершения процедуры. Критерием является то, что запрашиваемое лицо не подвергается риску бегства или что риск бегства может быть в достаточной степени ограничен менее обременительным способом. Это может быть предоставление залога, сдача проездных документов, обязанность явиться в местную полицию или обязательство явиться на слушание дела по существу. В тесном сотрудничестве с местными юристами в Объединённых Арабских Эмиратах было подано ходатайство об освобождении на основании вышеуказанных принципов. Сейчас эта просьба удовлетворена, и мы этому очень рады», — приводят заявление адвокаты на своем официальном сайте.

Напомним, задержание Промеса было связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами: