«Ахмат» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: