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Мбаппе не сыграет в последнем матче «ПСЖ» в Лиге 1 перед уходом из клуба

Мбаппе не сыграет в последнем матче «ПСЖ» в Лиге 1 перед уходом из клуба
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не включён в заявку французского гранда на заключительный матч нынешнего сезона Лиги 1 с «Метцем», который состоится сегодня, 19 мая.

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, Мбаппе пропустит последний матч «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции перед своим уходом из клуба.

Напомним, нападающий пропустил игру 32-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:2) из-за дискомфорта в подколенном сухожилии левой ноги.

10 мая Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что он согласовал с мадридским «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года. Подчёркивалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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