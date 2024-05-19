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Мбаппе не сыграет в последнем матче «ПСЖ» в Лиге 1 перед уходом из клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не включён в заявку французского гранда на заключительный матч нынешнего сезона Лиги 1 с «Метцем», который состоится сегодня, 19 мая.

Таким образом, Мбаппе пропустит последний матч «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции перед своим уходом из клуба.

Напомним, нападающий пропустил игру 32-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:2) из-за дискомфорта в подколенном сухожилии левой ноги.

10 мая Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что он согласовал с мадридским «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года. Подчёркивалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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