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Евгений Марков: надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет

Евгений Марков: надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет
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Экс-нападающий московского «Динамо» Евгений Марков, ныне выступающий за воронежский «Факел», выразил надежду на то, что бело-голубые станут чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

«Я буду очень рад, если «Динамо» станет чемпионом. Динамовские болельщики ждали этого практически 50 лет. Надеюсь, что они станут чемпионами», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В составе бело-голубых Марков принял участие в 30 матчах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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