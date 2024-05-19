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Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало «Зенит» и «Краснодар»

Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало «Зенит» и «Краснодар»
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Бывший футболист «Локомотива» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Динамо» для меня посимпатичнее, чем «Краснодар» или «Зенит». По тому, как они играют, как борются до конца, по характеру. «Зенит» и «Краснодар», может, где-то посильнее, но хочется, чтобы «Динамо» наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой. Никто не хотел выигрывать, выходить на первое место, когда были возможности, вели чемпионскую гонку расслабленно. Очень хочется, чтобы «Динамо» чисто по-футбольному их наказало», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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