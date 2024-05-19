Игрок «Крыльев Советов» Печенин высказался о поражении в матче с «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин поделился мнением о минувшем матче 29-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1).

«Я бы не сказал, что в матче с «Динамо» мы сразу прижались. Мы тоже контролировали мяч и играли в свой футбол, поэтому я не согласен с тем, что мы прижались к своим воротам. Первые два гола пропустили со стандартных положений. А после счёта 1:3 мы открылись, так как надо было сравнивать, поэтому пропустили ещё.

Мне трудно оценивать, почему «Крылья Советов» нестабильно проводят весенний отрезок. Это тяжёлый вопрос, так сразу не скажешь. Это надо глубоко проанализировать», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

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