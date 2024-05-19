Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Печенин высказался о поражении в матче с «Динамо»

Игрок «Крыльев Советов» Печенин высказался о поражении в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин поделился мнением о минувшем матче 29-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Я бы не сказал, что в матче с «Динамо» мы сразу прижались. Мы тоже контролировали мяч и играли в свой футбол, поэтому я не согласен с тем, что мы прижались к своим воротам. Первые два гола пропустили со стандартных положений. А после счёта 1:3 мы открылись, так как надо было сравнивать, поэтому пропустили ещё.

Мне трудно оценивать, почему «Крылья Советов» нестабильно проводят весенний отрезок. Это тяжёлый вопрос, так сразу не скажешь. Это надо глубоко проанализировать», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Крыльев» Костанца: счёт на табло не отображает ход игры с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android