Мамардашвили может перейти в «Ньюкасл» — источник

23-летний вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает интернет-издание Todofichajes.

По информации источника, голкипером интересуется «Ньюкасл Юнайтед». Клуб готов заплатить за игрока около € 35 млн. Футболисту предлагают контракт на четыре года и увеличение заработной платы.

Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.