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Защитник «Спартака» Чернов сыграет в матче с «Рубином» в специальном шлеме

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья защитника красно-белых Никиты Чернова в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится сегодня, 19 мая.

«Чернов получил рассечение головы на тренировке, но это не помешает ему сыграть. Он выйдет на поле в специальном шлеме», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Игра начнётся в 14:15 мск.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые разгромили «Рубин» со счётом 4:1.

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