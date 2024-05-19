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«Урал» — «Оренбург»: Перес укрепил преимущество гостей

«Урал» — «Оренбург»: Перес укрепил преимущество гостей
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В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Урал» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
0:1 Воробьёв – 3'     1:1 Бегич – 44'     1:2 Горбани – 50'     1:3 Перес – 58'     2:3 Бегич – 60'     3:3 Шеттине – 78'    

На 58-й минуте защитник Матиас Перес укрепил преимущество гостей.

Ранее, на третьей минуте, нападающий гостей Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 44-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче. На 50-й минуте полузащитник Мохаммад Горбани вывел «Оренбург» вперёд.

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 29 очков, но располагается на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии екатеринбургская команда обыграла «Оренбург» со счётом 2:0.

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