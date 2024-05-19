Булыкин: к руководству «Сочи» подпустили людей, не разбирающихся в футболе

Бывший футболист «Локомотива» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался по поводу вылета «Сочи» из Российской Премьер-Лиги.

«У «Сочи» были шансы спастись. Много игр отдали на последних минутах, когда играли хорошо. Это явно не последняя команда РПЛ по игре. Жалко, что такой клуб вылетает. Такой город, такой стадион…

Видимо, руководство что-то упустило в команде или подпустило к ней кого-то, кто не разбирается в футболе. И это дало такой результат. Не знаю, что там творится, но мне кажется, что к руководству командой подпустили людей, не разбирающихся в футболе. Это небольшой камень в огород владельцев «Сочи». Думаю, им так никто и не скажет, почему команда вылетела», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.