Луис Чавес: не ожидал, что буду бороться с «Динамо» за чемпионство

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес высказался по поводу участия московского клуба в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Если честно, не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано. Поживём и увидим, но у нас есть всё для того, чтобы стать чемпионами. Я этого жду.

Конечно, собираюсь посмотреть матч «Зенита». Может, соберёмся вместе», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За тур до конца сезона «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Краснодар», который набрал 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 очко. При этом у клуба из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. 19 мая команда Сергея Семака встретится с «Ахматом».