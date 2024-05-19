«Урал» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ, забив шесть мячей на двоих

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Урал» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Матч завершился со счётом 3:3.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте нападающий гостей Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 44-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче. На 50-й минуте полузащитник Мохаммад Горбани вывел «Оренбург» вперёд. На 58-й минуте защитник Матиас Перес укрепил преимущество гостей. На 60-й минуте Бегич оформил дубль. На 78-й минуте нападающий хозяев Гильерме Шеттине сравнял счёт в матче.

После 29 туров чемпионата России «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 30 очков, но располагается на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии екатеринбургская команда обыграла «Оренбург» со счётом 2:0.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: