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«Урал» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ, забив шесть мячей на двоих

«Урал» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ, забив шесть мячей на двоих
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Урал» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Матч завершился со счётом 3:3.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
0:1 Воробьёв – 3'     1:1 Бегич – 44'     1:2 Горбани – 50'     1:3 Перес – 58'     2:3 Бегич – 60'     3:3 Шеттине – 78'    

На третьей минуте нападающий гостей Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 44-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче. На 50-й минуте полузащитник Мохаммад Горбани вывел «Оренбург» вперёд. На 58-й минуте защитник Матиас Перес укрепил преимущество гостей. На 60-й минуте Бегич оформил дубль. На 78-й минуте нападающий хозяев Гильерме Шеттине сравнял счёт в матче.

После 29 туров чемпионата России «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 30 очков, но располагается на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии екатеринбургская команда обыграла «Оренбург» со счётом 2:0.

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