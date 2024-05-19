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Денис Глушаков высказался о своём будущем в «Урарту»

Денис Глушаков высказался о своём будущем в «Урарту»
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Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Здоровье уже получше. Осталось пару дней. Останусь ли в «Урарту»? Пока разговоров не было. Встретимся с руководством, поговорим», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 37-летний полузащитник присоединился к «Урарту» в минувшем феврале. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с армянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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