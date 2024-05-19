На матч с «Рубином» Джикия вышел за руку с сыном Соболева

На матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» центрального защитника красно-белых Георгия Джикии вывел сын нападающего Александра Соболева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента выхода Джикии на поле.

18 мая московский клуб объявил об уходе капитана из команды по окончании сезона.

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.