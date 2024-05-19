«Спартак» — «Рубин»: Зобнин укрепил преимущество красно-белых

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте полузащитник Роман Зобнин забил второй мяч «Спартака».

На 21-й минуте счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые разгромили «Рубин» со счётом 4:1.

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