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Президент «Сочи» Ротенберг отреагировал на слухи о возможном назначении Морено в ЦСКА

Президент «Сочи» Ротенберг отреагировал на слухи о возможном назначении Морено в ЦСКА
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Роберт Морено может возглавить московский ЦСКА.

«Новости о возможном уходе Морено в ЦСКА основаны лишь на слухах. Никакой вероятности, что это случится, нет», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период под его руководством «Сочи» провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых два раза выиграл, шесть раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.

После 29 туров нынешнего сезона РПЛ подопечные Морено набрали 23 очка и занимают последнее, 16-е место.

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