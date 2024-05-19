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«Спартак» — «Рубин»: Мартинс довёл счёт до разгромного

«Спартак» — «Рубин»: Мартинс довёл счёт до разгромного
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В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 21'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 63'     3:1 Даку – 77'    

На 63-й минуте полузащитник хозяев Кристофер Мартинс довёл счёт до разгромного.

На 21-й минуте счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 28-й минуте полузащитник Роман Зобнин забил второй мяч «Спартака».

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые разгромили «Рубин» со счётом 4:1.

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