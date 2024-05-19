Кто станет чемпионом Англии?

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Сегодня, 19 мая, пройдёт заключительный, 38-й тур английской Премьер-лиги, в котором определится чемпион этого турнира по итогам сезона-2023/2024. На титул чемпиона Англии претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Напомним, после 37 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 88 очков и занимает первое место. «Арсенал» после аналогичного количества матчей АПЛ заработал 86 очков и располагается на второй строчке.

В матче 38-го тура «горожане» на своём стадионе сыграют с «Вест Хэм Юнайтед». «Канониры» у себя дома примут ливерпульский «Эвертон». Все матчи заключительного тура английской Премьер-лиги начнутся в 18:00 мск.

Напомним, на протяжении последних трёх сезонов чемпионом Англии становился «Манчестер Сити».

Сотрудники «Арсенала» репетирует празднование чемпионства в АПЛ: