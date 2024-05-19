Булыкин: как «Зенит» будет продлевать контракт с Семаком, если ничего не выиграют?

Бывший футболист «Локомотива» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал решение руководства санкт-петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком на пять лет.

«У «Зенита» в этом сезоне много поражений, ничьих. Не так уверенно, как в прошлые годы. Конечно, ещё есть шансы на чемпионство и победу в Кубке. Но мне интересно, как клуб будет продлевать контракт с Семаком на столько лет, если не выиграют ничего. Но пусть руководство само думает об этом. Для нас интересна чемпионская гонка. Здорово, что есть такая интрига.

В матче с «Ахматом» может быть всё. Если «Зенит» сильная команда, то должна побеждать. Либо же потеряет шансы на титул», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.