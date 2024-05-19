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Во время матча «Урал» — «Оренбург» произошла стычка между Сысуевым и Бегичем

Во время матча «Урал» — «Оренбург» произошла стычка между Сысуевым и Бегичем
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Во время матча «Урал» — «Оренбург» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги случилась стычка между вратарём «Оренбурга» Николаем Сысуевым и защитником «Урала» Силвие Бегичем.

Изначально, конфликт завязали защитники Данила Прохин и Эммерсон, не поделившие место в штрафной, когда ждали исполнения углового. После чего к ним подключились Сысуев и Бегич.

Матч между командами завершился результативной ничьей со счётом 3:3. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. После 29 туров чемпионата России «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 30 очков, но располагается на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии екатеринбургская команда обыграла «Оренбург» со счётом 2:0.

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