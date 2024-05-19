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Агент — об уходе Джикии из «Спартака»: проще управлять безропотной массой людей

Агент — об уходе Джикии из «Спартака»: проще управлять безропотной массой людей
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы 30-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, поделился мнением относительно ухода своего клиента из московского клуба.

«Видимо, клуб видит иной вектор развития. Омолаживание? Но футболисты и в 35 лет продлевают контракты. Мне показалось, что проблема в том, что авторитет и влияние Георгия в команде как футболиста гораздо выше, чем управленцев. Проще управлять безропотной массой людей. Мне очень жаль болельщиков «Спартака», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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