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Игрок «Крыльев» Ороско: «Динамо» — хорошая команда, мы сделали всё, что возможно, в матче

Игрок «Крыльев» Ороско: «Динамо» — хорошая команда, мы сделали всё, что возможно, в матче
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22-летний вингер «Крыльев Советов» Франко Ороско высказался по поводу матча с «Динамо» в 29-м туре Российском Премьер-Лиги.

«Был очень сложный матч. Мы могли забить ещё один гол. «Динамо» — очень хорошая команда, но мы сделали всё, что возможно, в этой встрече.

Матч с «Динамо» был очень важным для нас, чтобы научиться быть чемпионами, стараться показывать свой характер лучше. Но мы не смогли выиграть, это грустно», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За тур до конца сезона «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Краснодар», который набрал 53 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 очко. При этом у клуба из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. 19 мая команда Сергея Семака встретится с «Ахматом».

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