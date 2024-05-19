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Джикия ушёл на замену в матче «Спартак» — «Рубин» под громкие аплодисменты

Джикия ушёл на замену в матче «Спартак» — «Рубин» под громкие аплодисменты
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Центральный защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ушёл на замену во втором тайме матча 29-го тура РПЛ с «Рубином» под громкие аплодисменты болельщиков, скандировавших: «Джикия!».

Кроме того, футболисты «Спартака» организовали ему прощальный коридор.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 21'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 63'     3:1 Даку – 77'    

На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу красно-белых.

Напомним, ранее «Спартак» сообщил, что не будет продлевать контракт с Джикией. Защитник покинет красно-белых по окончании нынешнего сезона.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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