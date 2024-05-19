Тренер «Ипсвича» Маккенна может возглавить «Брайтон» — The Telegraph

Главный тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна может возглавить «Брайтон», сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы «чаек» вдохновлены работой специалиста из Саффолка и готовы пригласить его после ухода Де Дзерби в конце сезона.

Ранее сообщалось, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Завтра, 19 мая, Де Дзерби проведёт свой последний матч во главе «Брайтона», которому в 38-м туре АПЛ предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

«Ипсвич» сыграет в английской Премьер-лиге впервые за 22 года. Последний раз «трактористы» выступали в этом соревновании в сезоне-2001/2002. Тогда «Ипсвич» покинул АПЛ, заняв в ней 18-е место. В прошлом сезоне команда выступала в третьем по силе дивизионе Англии.