Жоаозиньо: два сезона назад «Сочи» взял серебро, а сейчас вылетает из РПЛ — грустно

35-летний полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о вылете команды из Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, очень грустно, что «Сочи» вылетел в ФНЛ. Я играл за эту команду. Ещё два сезона назад мы взяли серебро, а сейчас команда вылетает. Надеюсь, что в следующем году они вернутся в РПЛ», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда потеряла шансы сохранить прописку в лиге. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.