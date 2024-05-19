Георгий Джикия: приятно положительно завершать историю в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после матча 29-го тура РПЛ с «Рубином» (4:1).

«Смешанные ощущения. Самое главное, конечно, было действовать в интересах команды, поэтому готовились к игре, акцентировали только на этом внимание. Лично тоже пытался концентрироваться только на игре. Самое главное, что мы одержали сегодня победу. Вдвойне приятно положительно заканчивать эту историю», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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