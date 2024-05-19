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Мозес не сыграет в последнем туре РПЛ с «Оренбургом»

Мозес не сыграет в последнем туре РПЛ с «Оренбургом»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не сыграет в 30-м туре Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Выход в матче с «Рубином» был последним для игрока в составе команды.

Об этом заявила медиа-служба московского клуба в социальных сетях.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 29 матчей.

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