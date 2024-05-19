Рахимов — о поражении от «Спартака»: игра не соответствовала результату

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о поражении от «Спартака» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы в перерыве собрались тренерским штабом, они мне сказали: «Без единого момента 0:2». Такие игры бывают. Ничего не предвещало такого. Кабутов не забил с пяти метров. Не проконтролировали игру на третьего. Но была хорошая реакция от команды во втором тайме. Игра не соответствовала результату», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Рубин» после 29 матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке в таблице.