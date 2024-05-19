Гендиректор «Рубина» оценил игру команды в конце сезона РПЛ

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о качестве игры команды в конце сезона Российской Премьер-Лиги.

«Анализ по игре обычно делает главный тренер. Он проведёт разбор, укажет на ошибки. В конце сезона у «Рубина» хорошая игра, достойное завершение сезона», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Рубин» после 29 матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке в таблице. В последнем туре Российском Премьер-Лиги казанская команда встретится с «Сочи». Матч пройдёт 25 мая в 16:30 мск.