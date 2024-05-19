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Рашид Рахимов высказался об изменениях в игре «Спартака»

Рашид Рахимов высказался об изменениях в игре «Спартака»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о переменах в игре «Спартака» после поражение от красно-белых в 29-м туре Российской Премьер-лиги.

«Спартак» поменялся, раскрепостился, изменил схему. Но нас ничего не удивило — быстрые атаки. Знали, что под нас выйдет Соболев. Знали, что не будут играть вместе Пруцев и Умяров. Главное, что изменились мы по сравнению с прошлым летом. Мы стали увереннее», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Рубин» после 29 матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке в таблице.

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